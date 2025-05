“Nos últimos tempos, muitos amigos, colegas e cidadãos da Ribeira Brava manifestaram-me o seu apoio para liderar a candidatura à presidência da nossa Câmara Municipal. Esse apoio, que tanto me honra, é fruto de muitos anos de trabalho com proximidade, dedicação e sentido de responsabilidade. Agradeço, do fundo do coração, cada palavra, cada gesto e cada demonstração de confiança.É verdade que existia um impasse quanto à liderança da candidatura. Tanto eu como o Jorge Santos tínhamos vontade, ideias e experiência para servir a nossa terra. Mas entendi, após reflexão e diálogo, que não podíamos prolongar esse cenário, porque a população precisa de respostas e não de divisões.Por isso, com total sentido de missão, aceitei integrar a candidatura como vice-presidente. Esta decisão não foi um recuo pessoal, mas sim um avanço coletivo. Coloquei o bem da Ribeira Brava à frente de qualquer ambição individual, porque acredito que é assim que se constrói futuro.Continuo totalmente comprometido com o nosso concelho, com os seus desafios e com as suas pessoas. Podem continuar a contar comigo, com o mesmo empenho, a mesma presença e o mesmo espírito de missão.Vamos em frente. Pela Ribeira Brava”, escreve Hélder Gomes.