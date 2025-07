O empresário Agostinho de Freitas, que foi militante do PSD durante mais de 30 anos, é o cabeça de lista do Chega à Câmara de Santa Cruz, nas autárquicas de 12 de outubro, tal como anunciado pelo JM, na sua edição de sábado, dia 26.

Hoje, como recorda a agência Lusa, o candidato, nascido em 04 de junho de 1969 (56 anos) neste concelho, o único na Madeira governado pelo Juntos Pelo Povo (JPP), e onde reside e trabalha, tem como propósito “construir uma Santa Cruz mais forte, mais limpa, mais justa e mais próxima das pessoas”.

Com experiência profissional nos setores da indústria e do comércio, Agostinho de Freitas “conhece bem as dificuldades de quem quer trabalhar e investir num concelho cada vez mais travado pela burocracia e pelo desleixo autárquico”, refere a informação divulgada pelo Chega.

No que diz respeito a experiência política, o candidato ingressou com 18 anos na Juventude Social-Democrata (JSD) da Madeira e integrou os quadros do PSD, tendo desempenhado funções na Junta de Freguesia de Santa Cruz.

Porém, escreve o partido, “deixou de se rever nas posições cada vez mais centristas e desligadas da realidade local que o partido passou a defender”.

Pôr fim ao abandono dos bairros sociais, combater a toxicodependência de forma firme, resolver o caos do trânsito, garantir habitação digna para os jovens, atrair investimento privado com menos burocracia, e devolver vida à Camacha e às zonas esquecidas do concelho são outros dos objetivos traçados pela candidatura.

“Com experiência, firmeza e sentido de missão, Agostinho Alves dá a cara por uma candidatura com valores, com trabalho e com coragem para fazer diferente”, lê-se na informação avançada pelo Chega.