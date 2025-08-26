Autárquicas: Consultor imobiliário José Abreu encabeça lista do Chega na Ponta do Sol

O consultor imobiliário e empresário José Abreu é o cabeça de lista do Chega à Câmara da Ponta do Sol, na zona oeste da Madeira, nas eleições autárquicas de 12 de outubro.
Nascido em 11 de fevereiro de 1983 (42 anos), José Manuel Martins Abreu “é consultor imobiliário e empresário, natural da Ponta do Sol, onde nasceu e cresceu, conhecendo de perto as dificuldades, os desafios e também os sonhos da sua terra e das suas gentes”, salienta o partido, numa informação divulgada.
O candidato estabelece como uma das prioridades “cuidar de quem mais precisa”, defendendo medidas destinadas aos idosos, como a construção de lares, “programas de apoio à habitação, cheques mensais para acompanhantes de saúde e formação de novos auxiliares em parceria com a Casa do Povo”.
Apontando a agricultura como “vital para o futuro da Ponta do Sol”, propõe rever os subsídios existentes, “promover a igualdade no acesso aos apoios e incentivar os jovens a investir na terra com condições reais de crescimento”.
A construção de um novo posto da PSP, de um quartel de bombeiros e a requalificação da marginal entre o Lugar de Baixo e a Madalena do Mar, “garantindo maior fluidez e segurança no trânsito”, são outras das prioridades realçadas na informação disponibilizada pelo Chega.
José Abreu pretende igualmente apoiar novos projetos empresariais, investir na restauração local, melhorar os transportes públicos e “transformar o mercado municipal num espaço vivo, com eventos mensais para agricultores e artesãos”.
Além da candidatura do Chega, são também conhecidas as candidaturas da atual presidente do município, Célia Pessegueiro, do PS, e de Rui Marques, do PSD, que foi presidente desta autarquia durante três mandatos, até ser substituído pela atual chefe do executivo municipal, em 2017.
A Câmara da Ponta do Sol é composta por três vereadores do PS e dois da coligação PSD/CDS-PP.
Segundo dados do Instituto Nacional de Estatística (INE) relativos a 2024, residem no concelho mais de 8.900 pessoas distribuídas por três freguesias (Ponta do Sol, Madalena do Mar e Canhas), numa área estimada em cerca de 28 quilómetros quadrados.
Nas últimas autárquicas, em 26 de setembro de 2021, a coligação PSD/CDS-PP venceu em três dos 11 concelhos da Madeira: Funchal, São Vicente e Porto Santo.
O PSD, isolado, venceu em Câmara de Lobos e Calheta, enquanto o CDS-PP ganhou sozinho em Santana.
O PS conquistou a maioria no Porto Moniz, Machico e Ponta do Sol, enquanto o JPP manteve a presidência em Santa Cruz.
Na Ribeira Brava venceu o movimento Ribeira Brava Primeiro, com uma lista que recebeu o apoio de sociais-democratas e centristas.
