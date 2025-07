A candidatura ‘Acredita Porto Santo’ comprometeu-se hoje, caso vença as eleições autárquicas de 12 de outubro, a criar um Regulamento Municipal de Apoio à Mobilidade dos Estudantes Universitários, que garantirá a cada estudante residente no Porto Santo três viagens aéreas por ano (ida e volta), durante os períodos de Natal, Páscoa e Verão.

“Sabemos o que representa estudar fora da ilha: um esforço económico para as famílias, um desafio emocional para os jovens e uma distância que, muitas vezes, dificulta a manutenção dos laços com a nossa terra. Com o ‘Regressa Porto Santo’, queremos reforçar a ligação entre os nossos estudantes e a sua ilha.”, afirma Nuno Batista citado num comunicado.

De acordo com esta fonte, a medida abrangerá todos os estudantes universitários com residência permanente no Porto Santo e representa um investimento municipal estimado em 50.000 euros por ano.

“Voltar a casa é um direito de todos os cidadãos, e não deve ser um privilégio reservado a quem pode suportar os custos das passagens aéreas. Queremos que os nossos jovens sintam que, mesmo a estudar fora, o Porto Santo continua a ser o seu porto seguro.”, reforça o cabeça de lista da coligação.