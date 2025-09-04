Autárquicas: CDU diz que saneamento básico na Maiata é “uma miragem”

A candidatura da CDU à Câmara Municipal de Machico, encabeçada por Pedro Carvalho, focou este dia de pré-campanha na Maiata de Cima, no Porto da Cruz, onde, segundo dizem “são evidentes os problema das acessibilidades” e “as dificuldades dos agricultores devido à falta de caminhos agrícolas”.

De acordo com um comunicado da CDU, estas são reivindicações antigas às quais a autarquia não correspondeu e às quais a candidatura comunista junta o saneamento básico.

“Embora exista uma ETAR junto à praia a escassas centenas de metros desta localidade, o certo é que o saneamento básico continua a constituir uma miragem para estas populações”, afirma a CDU reiterando apoio à população.

“A CDU acompanha as populações nesta reivindicação e nesta justa luta. A CDU que não anda nos sítios somente em tempo de campanha eleitoral afirma que o acesso a este serviço é uma necessidade básica da população e um direito que a exemplo de muitos outros não está a ser cumprido. E há que tomar medidas, há que canalizar investimentos para solucionar estas carências que em muito afectam a qualidade de vida e o bem-estar dos munícipes”, defende a candidatura de Pedro Carvalho.