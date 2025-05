“É uma escolha do PSD a candidatura de José Luís Nunes à presidência da Câmara Municipal do Funchal”, disse Miguel Albuquerque, momentos antes de entrar para a abertura do Madeira Maritime Week, evento que decorre no Savoy Palace.

Miguel Albuquerque confirmou que José Luís Nunes - uma pessoa afetiva, competente e com experiência de vida- terá toda a capacidade para liderar uma equipa e continuar o trabalho que tem sido feito.

Questionado sobre se o rosto de Bruno Pereira, que já está ligado há muito tempo, à Autarquia, Miguel Albuquerque afirmou que a aposta será em José Luís Nunes e que será uma candidatura que irá abarcar, transversalmente, todos os militantes. “Não há candidatos naturais. Há candidatos escolhidos pelo PSD”, referiu, confirmando assim as manchetes do JM e do DN.

Em relação à Ribeira Brava, “vamos trabalhar no sentido de encontrar uma solução consensual”, afirmou aos jornalistas, acrescentado que o pior que podia acontecer era termos egos acima do que são os interesses do concelho.

Admitiu que uma candidatura independente será um problema, mas acredita que PSD conseguirá encontrar um caminho certo.

Sobre São Vicente, vai ser encontrada uma plataforma para se encontrar um candidato consensual. O mesmo acontece com Santa Cruz. “A comissão política nunca vai tomar decisões sem ouvir as concelhias”, garantiu.