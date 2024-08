Sexta-feira, dia 16 de agosto, será interrompido o abastecimento de água, entre as 9 horas e as 15 horas, na Estrada Monumental (do Caminho do Amparo para Este), na Travessa da Praia Formosa, Travessa dos Piornais, Rua Basto Machado, Rua Vale dos Piornais, Rua da Praia Formosa.

A Câmara Municipal do Funchal (CMF), informa que o corte temporário se insere no âmbito da 2.ª fase da Empreitada de Controlo e Monitorização de Fugas das redes de água associado ao sistema de telegestão existente no Concelho do Funchal.

“As Águas do Funchal farão o possível para minimizar os inconvenientes provocados por esta intervenção”, adita o gabinete de comunicação da autarquia no referido documento.