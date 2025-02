Na última reunião da Assembleia Municipal de Santana, realizada esta semana, foi aprovada por maioria a integração do saldo da gerência do ano anterior, bem como a transferência de fundos de 2024 para 2025. Este montante significativo “permitirá à autarquia avançar com diversos investimentos” no concelho, adiantou Dinarte Fernandes.

Destacando-se entre as decisões tomadas, a aprovação dos fundos destinados aos Bombeiros Voluntários de Santana. Este protocolo visa estabelecer um novo modelo de financiamento que “garantirá melhorias salariais e condições operacionais para os bombeiros”, estabelecendo critérios claros de financiamento entre o Governo Regional e as autarquias locais. Dinarte Fernandes revelou que as medidas agora aprovadas serão formalizadas através de protocolos com entidades como a Proteção Civil Regional e os Bombeiros Voluntários de Santana para o ano de 2025.

Voltando aos investimentos, Santana pretende aplicar novas verbas em infraestruturas como estradas e miradouros, parte dos recursos também será destinada a apoios diretos aos cidadãos do concelho. Este novo modelo reflete um compromisso renovado da autarquia em “promover o bem-estar e a segurança da comunidade local”.

A sessão da Assembleia Municipal foi marcada pela rápida aprovação das propostas, com abstenção apenas da oposição representada pelo PSD e um deputado do PS presente.