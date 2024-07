Autarquia de Santa Cruz apoia Santa Casa da Misericórdia com camas articuladas

Foi aprovada, esta manhã, em reunião de executivo, a atribuição de um apoio da autarquia de Santa Cruz à Santa Casa da Misericórdia do concelho, por meio da doação de camas articuladas.

Na reunião camarária, foram ainda aprovadas outras propostas, nomeadamente a celebração de um contrato de arrendamento no âmbito da Habitação Social, ratificação do despacho que dita o reforço de verba para a realização de uma cirurgia, alteração ao regulamento do ATL, ratificação do despacho que determina a doação de meios materiais ao Corpo de Bombeiros Municipais de Santa Cruz da Ilha de Santiago no Arquipélago de Cabo Verde e o período de candidaturas ao Apoio à Infância do município.

Além do mais, foi aprovada, com abstenção do PSD, a atribuição da designação toponímica ‘Vereda José Poeira’ na freguesia da Camacha.