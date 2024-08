A Câmara Municipal de Machico concluiu, recentemente, a intervenção de limpeza e mitigação de riscos na escarpa da Ribeira do Natal, na freguesia do Caniçal, informa o município em nota de imprensa.

A intervenção incluiu a desmatação e derrube controlado de material rochoso da vertente sobranceira à promenade e à praia, “local onde foram registadas ocorrências frequentes de queda de pedras, o que colocava em causa a segurança dos frequentadores do local, em especial os inúmeros banhistas que utilizam aquela praia, que nesta época balnear voltou a ser galardoada com a Bandeira Azul da Europa e ainda com a bandeira de qualidade ouro das suas águas”.

Segundo o comunicado assinado pelo presidente da autarquia, Ricardo Franco, “com esta operação pretendeu-se reduzir ao máximo os riscos para residentes e visitantes. Neste sentido será disponibilizada a restante área de praia, que se encontrava condicionada devido à intervenção, estando prevista para o dia de amanhã a regularização do calhau, alargando deste modo o espaço para banhistas”.