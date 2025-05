Autarquia compromete-se a melhorar condições do Centro Comunitário do Funchal

A vereadora Helena Leal esteve presente, ontem, 19 de maio, na celebração do 16.º aniversário do Centro Comunitário do Funchal.

A autarca começou por direcionar um agradecimento pelo trabalho e dedicação dos professores do Centro Comunitário do Funchal, bem como dos docentes da Escola Brazão de Castro e dos docentes voluntários, sublinhando que a autarquia “mantém o compromisso de continuar a melhorar o espaço e as condições para os utentes desta instituição, nomeadamente com mais professores e mais técnicos”.

Helena Leal concluiu a sua intervenção afirmando que o centro comunitário do Funchal, “para além de uma oferta formativa diversificada, com ações em literacia nas mais variadas áreas e com uma componente de intervenção psicossocial, é e pretende ser sempre um local de convívio e de amparo, onde cada um a sua medida, tem a oportunidade de receber e dar um pouco de si. Queremos um espaço promotor de mais saúde e bem estar, mas acima de tudo, fazer com que as nossas pessoas se sintam felizes e acompanhadas”.

A Câmara Municipal dá conta que o Centro Comunitário do Funchal “desempenha um papel relevante face ao envelhecimento populacional e ao isolamento social, ao disponibilizar diariamente um conjunto diversificado de atividades recreativas, de lazer e formativas, entre as quais se destacam cursos de culinária, alfabetização, inglês, italiano, informática, expressão plástica, conferências e grupos de dança e teatro”.