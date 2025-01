No decorrer do VI Congresso Nacional do JPP, que decorre hoje e amanhã na Calheta, Filipe Sousa, presidente da Câmara municipal em final de mandato, manifestou aos congressistas que gostava que a sua sucessora fosse Élia Ascensão. Filipe Sousa entende que a atual vice-presidente da autarquia é a melhor solução para encabeçar uma lista às autárquicas, no sentido de consolidar o trabalho e reforçar o JPP no concelho.

Lembrando as maiorias absolutas conquistadas desde 2013 e que Élia Ascensão faz parte da atual equipa, Filipe Sousa entende que a autarca seria a melhor opção. “A solução está encontrada”, afirmou.

Já Élia Ascensão, na sua intervenção no congresso, também expressou a sua disponibilidade para ser cabeça-de-lista, mas lamentou que o partido tenha “dúvidas ou outros interesses”. Recorde-se que Paulo Alves foi o mais votado numa eleição interna ocorrida em novembro de 2024, como escolha para candidato à Câmara de Santa Cruz.

Esta manhã, Élia Ascensão deixou algumas notas à direção do partido em relação à preparação das autárquicas, afirmando que “em equipa que ganha, não se deve mexer”.