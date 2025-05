Autarca de Câmara de Lobos apresenta trabalho do município no âmbito do Bio Eco-Tur em Tenerife

O município de Câmara de Lobos está presente no I Encontro Transnacional do Projeto Bio Eco-Tur a decorrer até sexta-feira, em Tenerife (Canárias).

De acordo com um comunicado da autarquia câmara-lobense, no primeiro dia, a vereadora Dina Silva apresentou as infraestruturas verdes desenvolvidas no concelho, nomeadamente os projetos implementados na frente mar do concelho, como exemplos de requalificação ambiental com potencial de replicação noutras regiões.

O programa incluiu ainda visitas técnicas a diversos espaços de referência na ilha de Tenerife, como a Finca ‘Las Crucitas’, em Granadilla de Abona, o bosque comestível de Adeje, a zona agrícola ‘La Huerta Grande’, em Vilaflor, e áreas costeiras em San Miguel de Abona e Guía de Isora.

Adianta a mesma fonte que estas visitas permitiram conhecer soluções aplicadas à valorização do território, à agricultura sustentável, à educação ambiental e à recuperação de ecossistemas locais.

A presença de Câmara de Lobos neste encontro inseriu-se no trabalho desenvolvido pelo município no âmbito da cooperação inter-regional e da aplicação de boas práticas na gestão ambiental e ordenamento do território.