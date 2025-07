O atraso na divulgação dos resultados das provas do 9º ano está a causar alguns transtornos às escolas, que têm reuniões marcadas para hoje com encarregados de educação, visando a matrícula dos discentes no 10º ano.

É o caso da Escola Básica e Secundária Gonçalves Zarco, que está na expetativa sobre a fixação das notas que, segundo garantias do Ministério de Educação, será concretizada nesta quarta-feira. Mas, “não se se sabe a que horas. Estamos todos à espera”, comentou o presidente do Conselho Executivo da EBSGZ, aditando que há reuniões marcadas a partir das 15 horas com encarregados de educação e alunos. O responsável prestava declarações ao JM poucos minutos após as 12 horas e “não chegou nada ainda”, pelo que “tem causado transtornos”.

De qualquer modo, Ricardo Barcelos afiançou que os professores estão preparados. “Independentemente de os resultados virem antes das 15 horas, vamos proceder às matrículas, mas condicionadas. Tudo o que pudermos avançar sem influenciar a nota, vamos fazer. O processo fica preparado e, depois de sabermos os resultados, daremos andamento ao processo de matrícula”, explicou.

Ricardo Barcelos disse ainda que há encarregados de educação e alunos que se têm deslocado à escola na esperança de as pautas já estarem afixadas.

Recorde-se que os resultados das provas nacionais do ensino básico de Matemática e Português seriam divulgados ontem, no mesmo dia em que foram divulgados os resultados dos exames nacionais do ensino secundário.

Ao final do dia, o Ministério de Educação informava que os resultados das provas nacionais do ensino básico de Matemática e Português só serão divulgados nesta quarta-feira, , um dia depois da data estipulada devido a “dificuldades técnicas” na correção.

“O atraso na afixação das pautas deve-se a dificuldades técnicas, decorrentes dos novos processos de classificação das provas finais do ensino básico”, refere o Ministério da Educação, Ciência e Inovação (MECI), ressalvado que o problema afeta “um número residual de classificações de provas, que estavam ainda por concluir no momento previsto para envio dos resultados às escolas.

O ministério decidiu, no entanto, adiar a comunicação às escolas da classificação de todas as provas para “preservar a integridade do processo de avaliação externa (...), assegurando a igualdade entre alunos no acesso à informação”.