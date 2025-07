Atlantic Diving Center associa-se a projeto de defesa do ambiente subaquático

Foi assinada na sede social do Clube Naval do Funchal o protocolo de colaboração entre o Atlantic Diving Center, situado no Clube Naval do Funchal e o Projeto EcoRout da responsabilidade do CEAM – Centro de Estudos de Arqueologia Moderna e Contemporânea. O projeto EcoRoute é um projeto comunitário enquadrado no EMFAF-2023-PIA- FLAGSHIP-5-OR, com orçamento global de cerca de 1 milhão de euros. Com o objetivo geral de implementar intervenções locais de apoio ao turismo inteligente integrado na economia verde/circular alicerçado no Património cultural e de natureza subaquático, nas Regiões ultraperiféricas (Madeira, Açores e Martinica).

No ponto de vista ambiental, o projeto ecoRoute, pretende chamar à atenção para o impacto das alterações climáticas nos diversos locais de naufrágios nestas regiões e a poluição resultante da atividade humana sobre estes, principalmente na eliminação da utilizando de plásticos de utilização única, promovendo de forma criativa a reciclagem e reutilização destes.

O Atlantic Diving Center, sediado na Quinta Calaça – Clube Naval do Funchal, um dos mais recentes centros de mergulhos da Madeira, empenhado desde o seu início em implementar as melhores práticas ambientais e reconhecendo o potencial turístico do Património Cultural subaquático, associou-se ao projeto EcoRoute. O turismo regenerativo e a preservação do meios marinhos, é um dos grandes objetivos deste centro, onde as práticas sustentáveis, aliados à prática de mergulho com as mais rigorosas normas de segurança, garantem uma experiência autêntica no mar da nossa ilha.