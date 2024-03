A Associação Portuguesa das Pessoas com Necessidades Especiais – Associação Sem Limites tem vindo a ser parceiro do SESARAM, na entrega de material ortopédico, no apoio de doentes com alta problemática. E, com vista a continuar o trabalho em prol de quem mais precisa, apela à participação de todos na campanha ‘Dê Uma Tampa à Indiferença’.

“Só no decorrer do presente ano, foi nos solicitado apoio para 6 doentes, com cadeiras de rodas e camas articuladas. Conseguimos dar resposta na maioria das vezes, nomeadamente com 5 cadeiras de rodas manuais”, refere a associação, num comunicado enviado à redação, onde relembra que foi esta ajuda só é possível graças à campanha, nomeadamente na recolha de tampinhas para reciclagem.

“Com os montantes angariados podemos efetuar compra de material ortopédico”, nota, apelando, nesse sentido, à recolha de tampinhas e respetiva contribuição de todos os cidadãos para a referida Campanha.