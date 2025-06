O evento conta com música ao vivo, iguarias tradicionais madeirenses como espetada, carne de vinha d’alhos, bolo do caco, pão caseiro e semilhas cozidas, além de bebidas diversas. Para animar ainda mais o arraial, haverá atuações de folclore, incluindo bailinho da Madeira, e, pelas 20h00, será transmitida ao vivo a final da Liga das Nações entre Portugal e Espanha, através de um projetor instalado no recinto.

“O nosso objetivo é reunir fundos. Arranjamos patrocinadores para nos darem uma ajuda com bens. Criámos uma sinergia com os estabelecimentos da zona e está toda a gente a ajudar em força”, explicou Alexandre Silva, presidente da GAG.

De acordo com a organização, todos os produtos disponibilizados no arraial — com exceção das bebidas alcoólicas — são oferecidos gratuitamente. “É tudo oferecido. Só estamos a cobrar as bebidas alcoólicas por uma questão de princípio, mas a ideia é mesmo oferecer, e quem puder dar um donativo, ótimo. Quem não puder, que aproveite connosco”, sublinha o responsável.

O evento realiza-se após o sucesso da primeira edição, em junho do ano passado, que superou as expetativas da organização, permitindo um saldo positivo de 2.700 euros. Montante que, segundo Alexandre Silva, fez uma “diferença significativa” na vida das famílias apoiadas.

Fundada em 2011 pelo padre Bernardino Andrade, a GAG é composta inteiramente por voluntários. Apesar de não ter afiliação religiosa oficial, a associação inspira-se na filosofia do Bom Pastor — “Todos somos pastores dos nossos irmãos e irmãs, e ninguém fica para trás”.