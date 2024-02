Associação e Sindicato pedem “diálogo” para resolver problemas dos bombeiros da RAM

A Associação Nacional de Bombeiros Profissionais e o Sindicato Nacional de Bombeiros Profissionais (ANBP/SNBP) realizam entre quarta-feira, dia 28, e sexta-feira, dia 1 de março, um ciclo de reuniões com entidades ligadas ao setor dos bombeiros e proteção civil da região Autónoma da Madeira.

Relativamente aos bombeiros sapadores, sob a tutela dos municípios, vão reivindicar a atualização do subsídio de risco; a regulamentação da atribuição do subsídio de penosidade e insalubridade; o direito ao subsídio de disponibilidade permanente; o regime de aposentação digna e a revisão do Estatuto de Pessoal dos Bombeiros Profissionais da Administração Local.

As conclusões das reuniões serão divulgadas à imprensa, na sexta-feira, às 18h30.

De acordo com um comunicado, estas audiências visam “abordar questões fundamentais que afetam a segurança e a estabilidade das carreiras” dos bombeiros sapadores e dos bombeiros profissionais das associações humanitárias de bombeiros voluntários da RAM.