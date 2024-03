Associação de Socorros Mútuos terá lar com 44 camas em 2025, já há lista de espera

A Associação de Socorros Mútuos 4 de Setembro de 1862 espera ter concluído o projeto de construção de uma estrutura residencial para idosos a 31 de agosto de 2025, estando de momento, os prazos a serem cumpridos.

Esta manhã, durante a visita do presidente do Governo Regional e da secretária regional de Inclusão Social e Juventude, a presidente do conselho de administração da associação adiantou que serão criadas 44 camas, sendo que a prioridade será para os associados da ‘Socorros Mútuos’, mas a estrutura estará também aberta à população em geral. Teresa Esmeraldo referiu que “já temos lista de espera de associados”.