A Associação Portuguesa das Pessoas com Necessidades Especiais – IPSS - Associação Sem Limites, reitera a importância de criar estacionamentos acessíveis para pessoas com mobilidade reduzida que possuam o dístico de estacionamento.

De acordo com o DL Nº 163/2006, as regras para os espaços de estacionamento definem que o número de lugares reservados deve variar conforme a lotação do espaço, com requisitos específicos para a largura e comprimento dos lugares, bem como a faixa de acesso.

A associação tem recebido apoio de entidades públicas e privadas que desejam cumprir essas normas e colocam-se à disposição para ajudar a melhorar a qualidade de vida das pessoas.