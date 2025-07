Assista em direto às Jornadas Madeira na Calheta

Chegam hoje ao fim as Jornadas Madeira 2025, evento promovido pelo JM e JM-FM, em parceria com o canal NAMINHATERRATV, que tem vindo a dar voz ao poder local de todos os concelhos. Esta segunda-feira, o 11.º episódio da 5.ª temporada terá lugar no município da Calheta.

A iniciativa, que decorre entre as 10h00 e as 12h30, contará com as intervenções dos presidentes da Assembleia Municipal, Câmara Municipal e Juntas de Freguesia, além de momentos de debate, moderados por Miguel Silva e Miguel Guarda, diretores do JM e rádio JM-FM, nos quais a plateia poderá intervir.

Todo o episódio pode ser acompanhado, em direto, através das plataformas online do JM, rádio 88.8 e canal NAMINHATERRATV.