No dia Internacional do Parlamentarismo, e por ocasião da visita oficial à nossa, Região a presidente da Assembleia Legislativa da Madeira, Rubina Leal, reuniu-se com o presidente da Assembleia Legislativa da Região Autónoma dos Açores, Luís Garcia, num encontro que teve como objetivo reforçar a cooperação entre os dois parlamentos insulares e concertar posições em torno de matérias estratégicas para o futuro das regiões autónomas.

Durante a reunião, foi sublinhada a necessidade de avançar com a reforma da Lei das Finanças das Regiões Autónomas, na medida em que a Madeira e os Açores não podem continuar a ser penalizados, uma vez que as especificidades de ambos os territórios não são tomadas em considerações.

A reunião serviu ainda para reforçar a defesa da presença das Regiões Autónomas nos órgãos nacionais onde se decidem matérias com impacto direto no seu desenvolvimento, como é o caso do Conselho de Acompanhamento de Certificação e do Conselho Geral da Agência Nacional para a Qualificação e o Ensino Profissional.

No plano europeu, ficou expressa preocupação com a centralização da gestão dos fundos comunitários no âmbito do próximo Quadro Financeiro Plurianual 2028-2034, que poderá colocar em causa o princípio da subsidiariedade e reduzir a capacidade de resposta às especificidades regionais. Neste contexto, a Madeira e os Açores comprometem-se a unir esforços, tanto a nível interno como no seio da CALRE — Conferência das Assembleias Legislativas Regionais da Europa — onde já foi elaborado um parecer sobre esta matéria, em sede da própria CALRE.

Por fim, os presidentes dos Parlamentos das duas regiões, destacaram a importância de retomar as Jornadas Parlamentares Atlânticas, interrompidas desde 2020 devido à pandemia, sublinhando o valor deste fórum de cooperação entre as regiões insulares da Macaronésia — Madeira, Açores, Canárias e Cabo Verde — como espaço de diálogo e de construção de estratégias conjuntas para enfrentar os desafios comuns e reforçar o poder negocial junto da União Europeia.