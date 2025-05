A Assembleia Legislativa da Madeira, agora sob a liderança de Rubina Leal, eleita pelo PSD, instituiu que a partir deste ano, cada 30 de maio seja consagrado como ‘Dia do Parlamento Jovem Regional’.

Para assinalar esta resolução, mas também pelo facto de se comemorarem este ano os 25 anos desta iniciativa, patrocinada pela ALRAM em estreita parceria com a Secretaria Regional de Educação, o Salão Nobre recebe uma sessão solene, homenageando aqueles que estiveram na génese do Parlamento Jovem, nomeadamente Miguel Mendonça, Paulo Fontes, Ângela Borges, Paula Noite e Rui Malheiro, este a título póstumo

A ocasião será ainda aproveitada para distinguir os professores com mais participações nesta iniciativa, que a cada juntas alunos de diversas escolas da Região, para experienciar o papel de deputado, numa sessão que em tudo se assemelha à realidade.

Aliás, no final de cada sessão procede-se mesmo à votação final global das propostas apresentadas.

Este ano o tema são as migrações, com deputados das diversas forças políticas com representação parlamentar a interagir com os alunos, a responderem a um conjunto de respostas alusivas ao tema em debate.