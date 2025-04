Durante a sessão da Assembleia Municipal do Funchal, que decorre, esta terça-feira, 29 de abril, na Casa de Saúde de Câmara Pestana, na freguesia de São Gonçalo, a presidente da Câmara Municipal do Funchal destacou a “situação equilibrada financeiramente” da Empresa Municipal FrenteMar Funchal, responsável pela gestão dos complexos balneares e estacionamentos rotativos da cidade. Cristina Pedra referiu que, em 2024, a empresa registou 463 mil euros de lucros e vai concretizar uma distribuição de dividendos à CMF, no valor de 75 mil euros, utilizando o remanescente para continuar a investir nos equipamentos balneares, requalificação e continuar a consolidar a aposta nos recursos humanos.

Cristina Pedra sublinhou que este resultado positivo permite garantir a “ manutenção dos diversos postos de trabalho e segurança para as suas respetivas famílias”.

“ Entre 2013 a 2021 os executivos do PS transferiram 5,2 milhões de euros da CMF para a FrenteMar. Com o executivo atual apenas foi transferido, em 2022, o valor de 577 mil euros. E fruto da profunda gestão, racionalização da empresa, não houve necessidade de injetar nada em 2023 e em 2024. Com este executivo, todos os anos deste mandato, a FrenteMar teve um resultado líquido positivo, o que lhe tem permitido investir, valorizar os recursos humanos, nomeadamente certificando os colaboradores no que concerne à fiscalização dos parquímetros”, salientou.

A autarca recordou que o atual executivo herdou uma empresa “insolvente”, cujo anterior executivo do PS tinha avançado com proposta para o encerramento da FM.

“ Gerimos como se impunha. Consolidamos os postos de trabalho, aumentamos as remunerações, aumentamos o investimento e, hoje respira-se Paz, segurança e as equipes estão muito motivadas”, concluiu.