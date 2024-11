O indivíduo que, no dia 12 de janeiro do corrente ano, protagonizou um assalto, à mão armada, na Caixa Geral de Depósitos, de Câmara de Lobos, vai, amanhã, a julgamento.

O assaltante, que chocou a vila piscatória por ser conhecido como uma pessoa pacata e, no entanto, ter ameaçado funcionários do banco, bem como os utentes que lá se encontravam, fugindo de seguida com uma quantia de aproximadamente 214 mil euros, encontra-se, no Estabelecimento Prisional do Funchal, em prisão preventiva, desde o dia 19 de janeiro, indiciado pela prática de crime de roubo qualificado.

Recorde-se que o furto ocorreu logo pela manhã daquela sexta-feira, pouco depois das 08h30, hora em que o homem entrou no banco, de cara capada e encapuzado, tendo provocado grande aparato no local, mais concretamente na Rua Padre Eduardo Clemente Nunes Pereira, onde agentes da PSP e inspetores da Polícia Judiciária se dirigiram após terem sido acionados para o ocorrido, dando início às devidas providências.

