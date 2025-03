“As sondagens não determinam eleições. E nós temos de continuar com toda a humildade a apelar aos madeirenses e aos porto-santenses para dar uma maioria estável ao PSD para governar”, disse, esta manhã, Miguel Albuquerque, presidente do Governo Regional e também cabeça de lista da candidatura do PSD.

À margem da apresentação do ‘Lar e Centro de Dia Solar do Santo’, confrontado pelos jornalistas, referiu que é preciso acabar com a “convulsão e intranquilidade”, afirmando que a “única maneira” é os madeirenses, através do voto, garantirem “uma maioria para governar”.

Mais reforçou ainda que os madeirenses “sabem que a única alternativa para continuar com a Madeira em crescimento económico, estabilidade e segurança é votar no PSD”.