Artur Alves Ferreira foi anunciado como mandatário da campanha ‘Acredita Porto Santo’, “reforçando com o seu nome e percurso o espírito de compromisso e dedicação que marcam este projeto”, referiu nota de imprensa da coligação PSD/CDS.

Com 53 anos, Artur Ferreira é atualmente vice-presidente da Câmara Municipal do Porto Santo, no mandato autárquico 2021-2025, do qual se prepara para sair por motivos de saúde. “Ao longo dos últimos anos, desempenhou um papel determinante na gestão municipal, com responsabilidade direta pelo pelouro do Turismo, Cultura, Desporto, Património e Transportes, áreas fundamentais para o desenvolvimento e afirmação da ilha”, refere a mesma nota.

Profissionalmente, é coordenador técnico da Casa Colombo, do núcleo museológico Jorge Brum do Canto e do Posto de Informação Turística, funções que refletem a sua ligação profunda ao património cultural e à promoção turística do Porto Santo.

A escolha de Artur Ferreira como mandatário representa a sua trajetória marcada pela iniciativa, entrega, lealdade e um forte compromisso com a sua terra. A campanha ‘Acredita Porto Santo’ ganha assim um rosto credível, respeitado e conhecedor da realidade porto-santense.