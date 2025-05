A articulação com as instituições do setor social tem sido fundamental para dar continuidade às respostas integradas e adaptadas à realidade local, referiu, esta manhã, Paula Margarido, no Estreito de Câmara de Lobos, durante a sessão de abertura do seminário ‘Envelhecimento e Longevidade - Boas Práticas na RAM’.

A secretária regional de Inclusão, Trabalho e Juventude presidiu à abertura da sessão solene promovida pelo Centro Social e Paroquial de Santa Cecília para assinalar os 30 anos de atividade da Instituição, iniciativa que contou com a presença do diretor do Centro Social e Paroquial de Santa Cecília, o padre Paulo Sérgio, e da presidente da Câmara Municipal de Câmara de Lobos, Sónia Pereira.

Para a governante, as Instituições Particulares de Solidariedade Social (IPSS) são “anjos da guarda” que “desempenham um papel insubstituível no terreno, com dedicação, conhecimento da comunidade e capacidade de inovação social”.

Numa conjuntura de contínuo aumento da esperança média de vida, quando mais de 20% da população residente na Madeira tem 65 ou mais anos, a secretária regional defende a continuidade na aposta em políticas públicas que coloquem o envelhecimento e a longevidade no centro da agenda.

“A resposta do Governo Regional tem sido clara”, sublinhou Paula Margarido, dando como exemplo o trabalho feito pela Região no reforço da política social de proximidade, centrada na pessoa e na sua dignidade ao longo de todo o ciclo de vida.

“Neste quadro, destacamos, a consolidação da Rede Regional de Cuidados Continuados e o Apoio Domiciliário que permite que as pessoas envelheçam nos seus lares, com conforto e segurança, o investimento em estruturas residenciais, centros de dia, centros comunitários em parceria com IPSS e com as autarquias, a promoção de iniciativas culturais, desportivas e de voluntariado sénior”, enumerou.

Paula Margarido recordou, ainda, a aposta na literacia digital e inclusão tecnológica para combater o isolamento e facilitar o acesso a serviços e informação e o estímulo ao diálogo intergeracional, como forma de valorização do contributo cívico, familiar e económico das pessoas idosas.