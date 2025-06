De acordo com o índice de arrendamento do Idealista, o Funchal regista um aumento de 4,6% nas rendas face a maio de 2024.

Segundo dados divulgados pelo portal Idealista, a Madeira é a quarta região mais cara para arrendar casa em Portugal. O preço mediano do arrendamento na Madeira subiu 4% em maio de 2025 em comparação com o mesmo mês do ano passado, fixando-se nos 14,7 euros por metro quadrado (euros/m²).

O aumento anual coloca a Madeira como a quarta região mais cara do país para arrendar, apenas atrás da Área Metropolitana de Lisboa (19,9 €/m²), Algarve (15,2 €/m²) e da região Norte (14,5 €/m²).

No entanto, os dados revelam uma tendência de desaceleração recente: a variação trimestral foi negativa, com uma queda de 5,6% nos preços entre março e maio deste ano.

Funchal entre as cidades com maiores subidas

No Funchal, os preços subiram 4,6% no último ano, com o custo médio do arrendamento a atingir 15,3 euros/m².

A nível nacional, o arrendamento aumentou 4,4% no último ano, com o valor mediano a situar-se em 16,8 euros/m². O Funchal ocupa agora o terceiro lugar entre as capitais de distrito/região mais caras, apenas atrás de Lisboa (22,3 €/m²) e do Porto (17,8 €/m²).

Em termos nacionais, os preços de arrendamento subiram em quase todas as regiões e distritos. Entre os maiores aumentos anuais destacam-se Coimbra (26,2%), Braga (12,4%), Évora (11,6%) e Faro (11,1%). A Madeira surge com uma subida mais moderada de 4,3%, alinhada com a tendência verificada na Área Metropolitana de Lisboa (3,7%).

Já em termos absolutos, o custo de arrendar casa na Madeira ultrapassa várias regiões do continente, incluindo Setúbal (14 €/m²), Coimbra (13,2 €/m²) e Braga (10,3 €/m²).