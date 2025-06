Duarte Freitas, secretário regional das Finanças, será o primeiro orador da nova ‘Academia Política’ da JSD Madeira. A iniciativa de estreia deste projeto levará o secretário e os jovens social-democratas a Câmara de Lobos, na próxima quinta-feira, para debater os impactos que o Orçamento Regional para 2025 terá nos mais novos.

A JSD Madeira considera que “dia 12 será uma ocasião plena de oportunidade para discutir com o Secretário as medidas do Orçamento Regional que são orientadas para a juventude”. Entre outras contemplações do ORAM’25, os jovens laranjas assinalam “a aposta reforçada no IRS jovem, no passe sub-23 gratuito e no programa estudante insular”.

“A formação de jovens quadros é uma das bandeiras deste mandato e o lançamento da nossa ‘Academia Política’ representa essa aposta inequívoca”, afirma Ricardo Freitas, vice-presidente da JSD Madeira e coordenador desta atividade. O dirigente expressa ainda “o desejo de que, com periodicidade mensal, a ‘Academia’ percorra diversos concelhos da Região e chegue ao maior número possível de jovens”.

Enquadrando este ciclo de “debates, conferências, visitas e simulações práticas”, a estrutura juvenil do PSD Madeira assume-se como “a melhor escola política da Madeira”, mas promete reforçar a preparação dos seus militantes e simpatizantes. “É imperativo que continuemos a formar quadros válidos para oferecer ao PSD Madeira soluções jovens em diferentes contextos políticos. E, pelo momento que vivemos, naturalmente que as eleições autárquicas afiguram-se como um horizonte prioritário do nosso projeto.”