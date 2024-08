O arraial do Senhor Bom Jesus de Ponta Delgada, no município de São Vicente, arrasta, desde há muito, milhares de fiéis para a Costa Norte nesta celebração que se inicia na quinta-feira, dia 29 de agosto. Primeiro, pelas 21 horas, com a realização da novena e missa e, já pelas 22h30, com a atuação de João Quintino.

A mescla entre a programação religiosa e musical prolonga-se ao longo de todo o fim-de-semana do arraial, com igual nota para a noite de sábado para domingo.

No sábado, 31 de agosto, terão lugar as romagens, a novena e a missa, assim como os tradicionais despiques pelas ruas de Ponta Delgada.

No dia 1 de setembro, domingo, a missa, seguida de procissão em honra do Senhor Bom Jesus, está aprazada para as 15h30.

Confira a programação da festa.