A Águas e Resíduos da Madeira adiantou hoje que os serviços de recolha e receção de resíduos vão sofrer algumas alterações nos municípios aderentes, devido ao feriado de 10 de Junho.

De acordo com a ARM, as alterações vão acontecer nos concelhos de Câmara de Lobos, Machico, Porto Santo, Ribeira Brava e Santana. Confira:

Câmara de Lobos:

· A recolha de resíduos indiferenciados (lixo normal), habitual à 2ª feira (10 de junho), será efetuada no próprio dia, com início às 8h, com exceção de algumas zonas da freguesia de Câmara de Lobos e do Estreito de Câmara de Lobos, em que será realizada na 3ª feira (11 de junho).

Ribeira Brava:

· A recolha de resíduos indiferenciados (lixo normal), habitual à 2ª feira (10 de junho), será efetuada no próprio dia, com início às 8h.

· A recolha de resíduos de papel/cartão (ecoponto azul), habitual à 2ª feira (10 de junho), será efetuada no próprio dia, com início às 8h.

Machico:

· A recolha de resíduos indiferenciados (lixo normal), habitual à 2ª feira (10 de junho), será efetuada no próprio dia, com início às 8h.

· A recolha de resíduos de papel/cartão (ecoponto azul), habitual à 2ª feira (10 de junho), será adiada para 3ª feira (11 de junho).

Relativamente à receção de resíduos, a ARM informa que no feriado de 10 de junho, a Estação de Tratamento de Resíduos Sólidos (ETRS) da Meia Serra apenas rececionará resíduos para a incineração e resíduos verdes, mediante solicitação prévia.

Na mesma data, a Estação de Transferência da Zona Leste e de Triagem da Ilha da Madeira (ETZL/ET), a Estação de Transferência da Zona Oeste (ETZO) e o Centro de Processamento de Resíduos Sólidos do Porto Santo (CPRS) estarão encerrados.

Santana:

· A recolha de resíduos indiferenciados (lixo normal), habitual à 2ª feira (10 de junho), será adiada para 3ª feira (11 de junho).

· A recolha de resíduos indiferenciados (lixo normal), habitual à 3ª feira (11 de junho), será adiada para 4ª feira (12 de junho).

· A recolha de resíduos de papel/cartão (ecoponto azul), habitual à 2ª feira (10 de junho), será adiada para 3ª feira (11 de junho).

Porto Santo:

· A recolha de resíduos indiferenciados (lixo normal), habitual à 2ª feira (10 de junho), será efetuada no próprio dia, com início às 7h.