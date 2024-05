ARM critica “alarmismo” e “populismo beato” do JPP

Em reação às denúncias do JPP sobre a alegada falta de água de rega na Ponta do Sol, mais concretamente na freguesia dos Canhas, a ARM esclareceu, hoje, que a época de giro tem início normalmente no dia 1 de maio e os regantes recebem água de rega de acordo com os horários contratualizados, conforme o subsistema a que pertencem.

“Como é compreensível, no dia 7 de maio, nem todos regantes receberam água, mas receberão assim que chegue ao horário estipulado, não tendo a ARM recebido qualquer reclamação por falta ou atraso de fornecimento de água de rega até ao momento”, aditou ainda.

A este propósito, mais garantiu que, como é habitual, irá efetuar, durante a época de giro em curso, “uma gestão eficiente dos recursos hídricos disponíveis, por forma a garantir o normal abastecimento para os diversos utilizadores, água potável e regadio agrícola”.

“Situação que depende também da gestão/utilização eficiente das entidades gestoras de distribuição e dos consumos de água potável dos municípios, pois os elevados desperdícios nas redes de distribuição em alguns sistemas, condicionam significativamente as disponibilidades de água para o regadio”, ressalvou ainda.

Já no que diz respeito aos campos de golf e aos seus consumos de água, a ARM atesta que “sempre cumpriu com o legalmente preconizado no que concerne à prioridade da entrega do recurso”.

“A ARM, em caso de carência hídrica, tem sempre procurado minorar o impacto junto dos agricultores, nunca esquecendo que depois do consumo humano a prioridade é garantir água para fins agrícolas. Assim as outras utilizações distintas destas não serão priorizadas, pelo que estes fornecimentos nunca ocorrerão em detrimento do cliente agrícola”, vincou ainda na mesma nota.

A ARM lamenta, assim, o alarmismo criado pelas declarações que apelida de “irresponsáveis” do candidato do JPP, as quais diz não corresponderem “de todo à realidade e que mais uma vez materializam o populismo beato deste partido e dos seus candidatos”.