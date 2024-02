A ARM - Águas e Resíduos da Madeira, S.A., informou hoje que poderão ocorrer, pontualmente, interrupções/condicionamentos no abastecimento de água potável nos concelhos da Ribeira Brava e Machico durante a próxima terça-feira, 20 de fevereiro.

As eventuais interrupções/condicionamentos decorrem no âmbito dos trabalhos de remodelação das redes de distribuição de água no concelho de Ribeira Brava e Machico que visam diminuir as perdas de água.

Ribeira Brava:

No dia 20/02/2024, entre as 9h00 e as 12h30, na freguesia da Ribeira Brava, nas seguintes zonas: Achada, Apresentação, Bica de Pau, Cruz, Cruz da Banda de Além, Pico e Pico da Banda de Além e na freguesia de Tabua nas seguintes zonas: Achada, Apresentação, Bica de Pau e Corujeira.

Machico:

No dia 20/02/2024, entre as 14h00 e as 17h30, na freguesia de Machico, nas seguintes zonas: Igreja-Ribeira Seca, Lombo do Xeque, Nóia, Pastel, Poço Gil, Ribeira Seca e Rochinha

A ARM empenhará todos os esforços para minimizar os impactos destas intervenções e pede a compreensão da população pela eventualidade dos incómodos causados.