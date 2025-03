A ARM - Águas e Resíduos da Madeira avisou hoje que, no âmbito dos trabalhos de remodelação das redes de distribuição de água no concelho de Câmara de Lobos, que visam diminuir as perdas de água, poderão ocorrer, pontualmente, interrupções/condicionamentos no abastecimento de água potável.

A situação poderá verificar-se na próxima segunda-feira entre as 8h00 e as 16h30, na freguesia de Câmara de Lobos na zona Caminho Grande e das Preces, Caminho Grande, Ribeira da Alforra, Fonte da Rocha, Garachico, Heras, Nogueira, Pedregal, Preces, Rancho, Ribeira da Alforra, Ribeira da Caixa e Serrado da Adega, na freguesia do Estreito de Câmara de Lobos na zona do Garachico.

A ARM “empenhará todos os esforços para minimizar os impactos destas intervenções e pede a compreensão da população pela eventualidade dos incómodos causados”, reforça um comunicado da empresa enviado à redação.