O plenário madeirense aprovou nesta quarta-feira os votos de pesar pelo falecimento do Padre Martins Júnior, apresentados pelas bancadas do PS de JPP.

Contudo, fica a nota de que se no documento apresentado pelo PS houve unanimidade, com 47 votos favoráveis, já no apresentando pelo JPP, o PSD e o CDS quedaram-se pela abstenção, discordando não do objeto do documento, mas sim do seu conteúdo.