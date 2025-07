Bom dia! É quinta-feira!

* Inicia-se às 9h00 a reunião plenária desta quinta-feira, na Assembleia Legislativa da Madeira, para discutir a conta da Região Autónoma da Madeira de 2023.

* Terá lugar hoje, às 9h30, a reunião do executivo da Câmara Municipal do Funchal. As declarações no final da reunião estão previstas para as 12h00.

* A secretária regional de Inclusão, Trabalho e Juventude, Paula Margarido, participa, pelas 9h30, no auditório do Museu da Eletricidade – Casa da Luz, na sessão de abertura do seminário ‘Crescer com Proteção – 30 Anos de Intervenção e Aprendizagem’. A cerimónia promovida pela Comissão de Proteção de Crianças e Jovens do Funchal serve para assinalar os 30 anos da sua constituição.

* A reunião ordinária da Câmara Municipal de Santana vai começar às 10h00, no salão nobre do edifício dos Paços do Concelho, com 7 pontos em agenda para apreciação e votação.

* Hoje, entre as 14h30 e as 17h30, nas instalações da Liga Portuguesa Contra o Cancro - Núcleo Regional da Madeira, realiza-se um evento promovido pela Liga Portuguesa Contra o Cancro - Núcleo Regional da Madeira e a Fortimel, a sessão de sensibilização ‘Descomplicar a Nutrição no Cancro’, com showcooking e degustação com a chef Tia Cátia.