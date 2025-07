A Administração dos Portos da Região Autónoma da Madeira (APRAM) assinala esta sexta-feira, dia 18 de julho, o Dia do Porto do Funchal.

Uma data que é um convite à celebração da importância estratégica dos portos da Madeira para a economia regional e nacional, mas também a uma reflexão sobre os caminhos que o futuro apresenta, marcados pela inovação, pela digitalização, pela sustentabilidade e pela transição energética.

“O Porto do Funchal e os restantes portos da Região são infraestruturas vitais para o desenvolvimento económico da Madeira. São portas de entrada para bens essenciais, mas também para o investimento, para o turismo e para a criação de emprego”, sublinha o secretário regional da Economia, José Manuel Rodrigues.

O governante, que tem a tutela dos portos regionais, aponta ainda o papel do turismo de cruzeiros como um dos motores de crescimento económico que a Madeira tem vivenciado: “O impacto deste setor é extremamente positivo para a economia regional. Gera riqueza, apoia o comércio local, os pequenos empresários e contribui para a promoção da marca Madeira no mundo”.

Também Paula Cabaço, presidente do conselho de administração da APRAM, destaca o peso histórico deste dia. “É um momento para valorizarmos a história, a resiliência e a capacidade de adaptação dos nossos portos, que sempre foram motores de desenvolvimento, de ligação ao mundo e de criação de oportunidades”, diz lembrando os investimentos realizados nos últimos anos, que consolidaram os portos regionais como infraestruturas logísticas essenciais para o abastecimento e desenvolvimento da Região. São também plataformas de excelência no setor do turismo de cruzeiros.

“Este é também um momento de reflexão sobre o caminho que estamos a fazer, com determinação, rumo à digitalização, à descarbonização e à sustentabilidade ambiental”, acrescenta Paula Cabaço. “Os portos do futuro exigem inovação, eficiência energética e um compromisso real com a neutralidade carbónica. É esse percurso que estamos a seguir”, diz, lembrando os projetos pioneiros que estão a ser liderados e desenvolvidos pela APRAM, nomeadamente o Green Ports Madeira, presentemente em fase da validação pela União Europeia, o novo site, a plataforma DUAL, o upgrade da infraestrutura tecnológica, a plataforma de gestão de reservas de cais e a gestão da manutenção do equipamento.

A presidente da APRAM faz ainda questão de salientar o “importante contributo” de todos os que ao longo dos anos ajudaram a construir e a fazer crescer os Portos da Madeira. “Este dia é também uma homenagem sentida a todos os antigos e atuais colaboradores da APRAM e a toda a comunidade portuária, cujo profissionalismo, dedicação e espírito de missão têm sido essenciais para o nosso sucesso.”

As comemorações do Dia do Porto 2025, começam pelas 16 horas, com o embarque no Centro Náutico de São Lázaro de José Manuel Rodrigues numa Lancha de Pilotos rumo à Pontinha. Segue-se uma demonstração de manobras de um dos rebocadores da APRAM no interior do porto.

Na Gare Marítima, serão homenageados antigos colaboradores e atuais com mais de 35 anos de serviço, numa cerimónia em que a APRAM pretende também distinguir quatro personalidades pelo trabalho desenvolvido em prol da atividade portuária.

A data escolhida para assinalar o Dia do Porto remonta a 1962, quando a 18 de julho, foi inaugurado na Madeira o primeiro porto que permitia a acostagem de navios e serviço de fornecimento de combustível líquido à navegação. Evoca também o primeiro cais de embarque que surgiu em 1762, por ordem do Rei D. José I.

No ano passado, os portos madeirenses viveram o melhor ano de sempre. Ao nível da carga movimentada, registou-se um crescimento de 1,39% em relação a 2023, fechando com 1,432 mil toneladas. O Terminal de Cruzeiros, foi responsável por um impacto direto na economia regional de 61,4 milhões de euros, num ano que em pela primeira vez foi ultrapassada a barreira dos 700 mil passageiros de cruzeiro. Foram 728 604 passageiros e 271 974 tripulantes. Um crescimento de 16,68% e de 12,3% respetivamente.