Há um novo recorde no número de aposentações, desde 2014. Aconteceu em janeiro, com 80 funcionários públicos a passarem à condição de reformados. A pensão mais elevada é de quase sete mil euros e a mais baixa é de 359 euros mensais.

Para ler em Cultura, saiba que a DGArtes confirmou apoio financeiro a duas associações madeirenses; quase meio milhão de euros para cada. Em contrapartida, quatro entidades viram os respetivos projetos chumbados.

Os Estados Gerais do PS-Madeira realizaram-se ontem, com a apresentação de ideias e contributos para o programa que os socialistas vão sufragar nas eleições regionais de 23 de março. O presidente do partido, Paulo Cafôfo, deixou críticas à governação de Miguel Albuquerque.

Nesta edição, conheça os nomes dos candidatos que acompanham o líder do CDS, José Manuel Rodrigues, na corrida à Assembleia Legislativa Regional.

A Câmara Municipal de São Vicente e o JM promovem na próxima sexta-feira um fórum sobre politicas de urbanismo. Outro destaque nesta edição.

’Professores querem limitar telemóvel nas escolas’ é a chamada para uma reportagem sobre um tema complexo que está na ordem do dia. O JM ouviu várias entidades.

Outro destaque na capa para o evento ‘Pérola Wine Fest’, que vai juntar, no fim do mês, 30 produtores de vinho, no Funchal.

