Após falha no sistema, CTT já estão a processar os reembolsos das passagens aéreas

Após vários dias de falhas no sistema dos CTT que processa os reembolsos referentes ao subsídio social de mobilidade a que os madeirenses têm direito, esta terça-feira foi finalmente reposta a sua operacionalidade.

Isso mesmo confirmou o JM junto de fonte oficial desta entidade, que assegurou esta tarde que o “sistema está operacional e já estão a ser efetuados os respetivos pagamentos”.

Recorde-se que, conforme noticiou o JM na sua edição impressa de hoje, desde a passada sexta-feira que diversos madeirenses se confrontaram com a impossibilidade de reaver o valor derramado nas suas viagens aéreas.

Estes foram constrangimentos que afetaram de forma transversal os vários balcões do CTT na Região, pelo que durante o dia de ontem somaram-se as recomendações dos funcionários para que os que ali recorriam para reaver o referido valor tentassem mais tarde, sem, no entanto, avançarem quando é que este inconveniente seria solucionado.

A situação foi denunciada por vários residentes e confirmada por algumas agências, desde a Camacha à Ribeira Brava e ao Funchal, as quais não deixaram de recordar que este foi apenas mais um dos muitos entraves com que os passageiros insulares têm lidado no último mês, como aconteceu aquando da alteração dos critérios utilizados pelos CTT no pagamento do subsídio social de mobilidade.

No entanto, no decurso da tarde desta segunda-feira, em resposta ao JM, esta entidade garantiu que já estava a averiguar as perturbações no sistema, estando em contacto direto com a entidade responsável pelo serviço “a fim de se identificar a origem do problema e encontrar uma solução rápida para minimizar o incómodo causado”.

A solução chegou hoje, pelo que todos os que se foram impedidos de reaver o valor que lhes era devido, já se podem dirigir a um balcão dos CTT para que lhes seja pago do reembolso das suas deslocações aéreas.