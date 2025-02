A Junta de Freguesia do Imaculado Coração de Maria e a DECO – Associação de Defesa do Consumidor, parceiros desde janeiro de 2023, realizaram, esta quinta-feira, uma reunião de balanço à atividade do ano transato.

O presidente da Junta, Pedro Araújo, e a representante da DECO, Alexandra Caldeira, analisaram os resultados alcançados por este serviço gratuito, que tem garantido apoio direto e especializado aos moradores.

Entre janeiro e dezembro do ano passado, o Balcão de Atendimento ao Consumidor da DECO realizou 127 atendimentos, um aumento de 10,4% em relação a 2023, para além do apoio diário prestado via telefone e email.

Os consumidores puderam esclarecer dúvidas e obter assistência em áreas como gestão de finanças pessoais, reestruturação de créditos, direitos do consumidor, telecomunicações, banca, habitação e seguros.

A parceria destacou-se ainda pela implementação do Balcão de Habitação e Energia, um projeto que visa apoiar os moradores na redução dos seus custos energéticos, promovendo boas práticas na utilização de recursos e esclarecendo dúvidas sobre contratos e faturas.

A aposta na informação e sensibilização da população foi reforçada, com a realização de ações informativas sobre direitos do consumidor e poupança de energia, garantindo o acesso a conhecimento essencial para um consumo mais consciente e sustentável.

Outra novidade foi o lançamento do projeto Lifestyle, que visa incentivar os cidadãos a calcular a sua pegada de carbono e a adotar hábitos mais sustentáveis, fruto do compromisso de ambas as entidades com a sustentabilidade ambiental e com o bem-estar da comunidade.

Recorde-se que, desde janeiro de 2023, a Junta de Freguesia do Imaculado Coração de Maria acolhe o único balcão da DECO na cidade do Funchal, sendo um ponto de referência para a população local e também para residentes de outros concelhos.

”A continuidade desta parceria reafirma o compromisso da Junta em estar sempre ao lado dos moradores, proporcionando serviços inovadores e eficazes que contribuem para uma melhor qualidade de vida”, destaca o presidente Pedro Araújo.