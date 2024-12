Foi renovado, ontem, o protocolo de cooperação entre a Junta de Freguesia do Imaculado Coração de Maria e o Clube Futebol Carvalheiro, num acordo firmado pelos seus presidentes, Pedro Araújo e André Correia, respetivamente.

O protocolo define os termos de um apoio financeiro a disponibilizar pela Junta ao clube, destinado a apoiar a sua atividade desportiva regular, com destaque para as diversas modalidades desportivas que, em conjunto, mobilizam dezenas de praticantes.

“Este apoio reflete o reconhecimento da Junta ao papel do Carvalheiro na promoção do desporto e no incentivo à adopção de estilos de vida saudável, contribuindo para a formação de cidadãos e para a continuidade da prática desportiva regular em várias faixas etárias”, realça a Junta, através de um comunicado enviado à redação.

Com raízes profundas na Região, o Carvalheiro é o clube mais antigo do Imaculado Coração de Maria, fundado em 1937, antes mesmo da constituição da freguesia, com um legado no desporto que continua a marcar gerações.

O protocolo destaca a relevância das modalidades, para além do futebol, como o voleibol, que tem contribuído para aumentar a abrangência desportiva, para além de outras, incluindo o triatlo, atletismo, ciclismo e motocross, que projetam a freguesia pela Região.

O presidente da Junta de Freguesia do Imaculado Coração de Maria, Pedro Araújo, destacou que “este protocolo fortalece a missão partilhada entre a Junta e o Carvalheiro de trabalhar pelo bem-estar da população e pelo desenvolvimento desportivo local”.