Os apicultores da Madeira e do Porto Santo podem requerer apoio para a melhoria sanitária das respetivas colmeias e para o combate a algumas pragas, como a ‘loque americana’.

De acordo com um comunicado da Secretaria Regional de Agricultura, Pescas e Ambiente (SRAPA), a portaria foi publicada no passado dia 6, mas falta ainda o anúncio da data de abertura das candidaturas.

O apoio mínimo é de 70 euros, para um mínimo de cinco colmeias, podendo atingir os 1 200 euros, para um mínimo de 110 colmeias.

Citado no comunicado, o diretor regional da Agricultura e Desenvolvimento Rural, Marco Caldeira, defende que “a apicultura é uma atividade que assume um particular interesse para os agricultores em geral, uma vez que constitui uma fonte complementar de rendimento, mas, para tal, é fundamental que as colmeias estejam livres de qualquer doença e/ou praga”.