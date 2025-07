A Escola da Associação Promotora do Ensino Livre (APEL) levou a efeito, esta quarta-feira (16 de julho), a sua habitual cerimónia de entrega de Prémios de Mérito aos alunos que mais se distinguiram no ano letivo agora findo, não apenas pelos desempenhos académicos, mas também pela assiduidade, exemplaridade, espírito de inclusão e camaradagem, participação em projetos (eco-escolas, de teatro, desporto, etc.), e ainda pelas notas alcançadas em exames nacionais.

O reconhecimento é simbolizado num til ­– de ouro (média de 20 valores), de prata (média de 19) ou de bronze (média de 18) –, com o qual se procura honrar o passado daquele estabelecimento de ensino, outrora Escola Complementar do Til, e o troféu, num formato misto de árvore e palmatória, transforma num prémio um objeto outrora de castigo.

Numa cerimónia que se estendeu ao longo do final da tarde, foram distribuídos cerca de 400 prémios nas diversas categorias supracitadas, tendo o Secretário Regional de Educação, Ciência e Tecnologia, Jorge Carvalho, participado na distinção dos alunos do 12.º ano de escolaridade.

O governante, ele próprio homenageado pela APEL com um Til de Ouro «pela excelência do seu trabalho em prol da educação na Região Autónoma da Madeira e, mais em particular, por todo o importante apoio, ao longo dos anos, para com o projeto educativo» daquele estabelecimento de ensino, como evidenciou o P. Fernando Gonçalves, Diretor-geral da Escola da APEL, centrou a sua intervenção nas palavras gratidão e compromisso.

“Gratidão para com os professores que diariamente emprestam o seu melhor à Escola e aos alunos, para um efetivo e significativo contributo para a formação das nossas crianças e dos nossos jovens. Compromisso dos encarregados de educação para com a formação e particularmente com as opções que os nossos alunos vão tomando ao longo do percurso educativo. Estes alunos finalistas, ao longo destes 12 anos, tomaram decisões que nem sempre são fáceis e a presença dos encarregados de educação foi fundamental para torná-las mais acertadas e de acordo com o projeto de vida de cada um», enfatizou Jorge Carvalho, assumindo que o compromisso do Governo Regional é o de continuar a apoiar o ensino particular, a apoiar as escolas que oferecem um projeto educativo diferente. «Entendemos que cabe às famílias decidir o percurso educativo dos seus educandos”, concretizou.