A APCA - Agência de Promoção da Cultura Atlântica lançará, nesta sexta-feira, o documentário “MADEIRADiG”. O festival, realizado desde 2004, trouxe à Madeira artistas reconhecidos da música eletrónica e experimental, tornando-se um evento único no Turismo Cultural. A parceria com a agência Digital em Berlim foi crucial para a internacionalização do evento, atraindo um público crescente do Norte da Europa.

“O documentário, produzido pela APCA Madeira, surge como um tributo aos 20 anos de história do MADEIRADiG, enaltecendo o impacto e a inuência deste evento icónico, tanto na Madeira como a nível internacional. A estreia acontece esta sexta-feira, às 18 horas, e estará disponível nas plataformas digitais da APCA – Facebook, Instagram e YouTube –, ampliando o acesso ao legado de um dos festivais mais inovadores do panorama cultural madeirense. Uma produção da APCA Madeira com o apoio da República Portuguesa – Cultura / Direção-Geral das Artes”, informa comunicado de imprensa.