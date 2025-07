A Iniciativa Liberal de Machico manifestou, hoje, a sua profunda indignação face ao prolongado impasse em dois projetos estruturantes para o concelho: a construção de um novo canil municipal e de uma nova esquadra da PSP.

”Não há canil, não há Esquadra e não há responsabilidade assumida”, diz aquele partido.

“O canil municipal, cuja responsabilidade é exclusivamente da Câmara Municipal de Machico, continua a operar em condições degradantes”, denuncia uma nota divulgada à comunicação social.

“Apesar de existir, há vários anos, um terreno identificado nos Maroços, com condições adequadas para acolher as novas instalações, a autarquia, sob liderança socialista, manteve-se inerte. Não houve qualquer avanço no desenvolvimento do projeto, nem na sua execução. Este desleixo revela não só uma gritante falta de respeito pela causa animal, como também um desprezo pelos cidadãos que, diariamente, se preocupam com o bem-estar dos animais abandonados”, acrescenta.

“Em paralelo, a nova esquadra da PSP – cuja concretização depende do Governo da República – permanece num limbo inaceitável. Anunciada publicamente pelos executivos socialistas locais e nacionais, foi inicialmente prometida para o edifício Manuel da Mata e, mais tarde, para o terreno atualmente ocupado pelo canil. Contudo, a falta de resolução do problema do canil impediu qualquer avanço na instalação da nova esquadra”, considera.

A mesma nota adianta que António Nóbrega, candidato da Iniciativa Liberal à Câmara de Machico, promete avançar com a construção do novo canil e exigir ao Governo da República o desbloqueio imediato da nova esquadra da PSP.