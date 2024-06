O Anthem of the Seas regressou esta manhã ao porto do Funchal, com 4.318 passageiros e 1.561 tripulantes para uma escala de nove horas na Madeira.

O navio tem partida marcada para as 16h30, com destino a Tenerife.

Esta escala insere-se no itinerário de 12 noites que começou no passado domingo em Southampton, tendo feito escala na Corunha e agora, no Funchal. Seguem-se as ilhas Canárias, Tenerife, Grã-Canária e Lanzarote.

O cruzeiro termina no porto de origem, Southampton, a 14 de junho.

O navio regressa a esta rota atlântica em setembro, com escalas no Funchal a 12 e 14 daquele mês.

Depois vai para a Ásia, operando cruzeiros naquela área geográfica a partir de Singapura.