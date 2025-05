O perfil do turista que visita a Madeira alterou-se, sobretudo, a partir da pandemia, e é agora marcado por um “certo rejuvenescimento” e está “mais diverso”.

Os nómadas digitais descobriram este “refúgio” num mundo que “renascia” da covid-19, a notícia espalhou-se e, um ajuste na estratégia de comunicação do destino, deu um empurrão para que mais jovens e novos mercados emissores “descobrissem” esta ilha.

Especialistas ouvidos pelo JM ressalvam, no entanto, que o turista clássico, mais velho e apreciador do descanso e da qualidade dos hotéis, não foi embora com a chegada dos mais novos. Pelo contrário, hoje, ambos partilham restaurantes e as experiências que a Madeira oferece, assegura Eric Schumann, presidente da Mesa da Hotelaria da ACIF.

