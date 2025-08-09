MADEIRA Meteorologia
  1. Início
  2. » Região

‘Antes e Depois’: “A guerra destruiu a forma de ser” dos combatentes (com fotos)

    ‘Antes e Depois’: “A guerra destruiu a forma de ser” dos combatentes (com fotos)
    José Luís, antigo combatente do Ultramar. Joana Sousa
Lígia Neves

Jornalista

Região
Data de publicação
09 Agosto 2025
11:57
Comentários

Um antigo combatente madeirense no Ultramar chegou esta semana à redação do JM, onde foi entrevistado, carregado de memórias. Na ponta da língua, trouxe os relatos das mudanças de uma vida que virou da ponta da cabeça na sequência da guerra. Na mão, transportava um saco verde com um álbum de fotografias tiradas em Moçambique e, no braço, uma tatuagem feita na época, que não deixa esquecer o que lá viveu.

  • ‘Antes e Depois’: “A guerra destruiu a forma de ser” dos combatentes (com fotos)
    Joana Sousa

Antes sequer de começar a descortinar as histórias, deixou-nos contemplar, página a página, o ‘caderno’ intitulado ‘Retratos de Memórias’, explicando o significado de cada uma das fotos, entre as quais várias com os camaradas, em momentos de descanso, outras sozinho e outras com as amizades que fez na altura. Arregaçou a manga, e exibiu o símbolo impresso na pele, cuja tinta foi ficando desbotada com o tempo, com ‘Moçambique’ escrita, bem como a data em que iniciou aquela nova jornada.

  • ‘Antes e Depois’: “A guerra destruiu a forma de ser” dos combatentes (com fotos)
    Joana Sousa

Foi precisamente a 6 de agosto de 1970 que o madeirense, natural da freguesia de Santana, atravessou o oceano para combater, em nome da Pátria. Tinha apenas 20 anos. Mas errado seria dizer que teria embarcado numa viagem ‘às cegas’. Antes disso, já possuía conhecimento das experiências de outros homens que viram as suas vida mudar de forma trágica.

  • ‘Antes e Depois’: “A guerra destruiu a forma de ser” dos combatentes (com fotos)
    Joana Sousa

Leia mais sobre esta história na rubrica ‘Antes e Depois’ da edição impressa de hoje.

OPINIÃO EM DESTAQUE

88.8 RJM Rádio Jornal da Madeira RÁDIO 88.8 RJM MADEIRA

Ligue-se às Redes RJM 88.8FM

Emissão Online

Em direto

Ouvir Agora
INQUÉRITO / SONDAGEM

O que deve acontecer nos apartamentos de Alojamento Local em prédios de Habitação a Custos Controlados?

Enviar Resultados

Mais Lidas

Últimas