‘Antes e Depois’: “A guerra destruiu a forma de ser” dos combatentes (com fotos)

Um antigo combatente madeirense no Ultramar chegou esta semana à redação do JM, onde foi entrevistado, carregado de memórias. Na ponta da língua, trouxe os relatos das mudanças de uma vida que virou da ponta da cabeça na sequência da guerra. Na mão, transportava um saco verde com um álbum de fotografias tiradas em Moçambique e, no braço, uma tatuagem feita na época, que não deixa esquecer o que lá viveu.
Antes sequer de começar a descortinar as histórias, deixou-nos contemplar, página a página, o ‘caderno’ intitulado ‘Retratos de Memórias’, explicando o significado de cada uma das fotos, entre as quais várias com os camaradas, em momentos de descanso, outras sozinho e outras com as amizades que fez na altura. Arregaçou a manga, e exibiu o símbolo impresso na pele, cuja tinta foi ficando desbotada com o tempo, com ‘Moçambique’ escrita, bem como a data em que iniciou aquela nova jornada.
Foi precisamente a 6 de agosto de 1970 que o madeirense, natural da freguesia de Santana, atravessou o oceano para combater, em nome da Pátria. Tinha apenas 20 anos. Mas errado seria dizer que teria embarcado numa viagem ‘às cegas’. Antes disso, já possuía conhecimento das experiências de outros homens que viram as suas vida mudar de forma trágica.
Quatro astronautas regressaram hoje à Terra, após cinco meses na Estação Espacial Internacional para substituírem os pilotos de teste da Starliner da Boeing,...
Um carro despistou-se na Estrada entre a Fajã da Ovelha e o Paul do Mar, tendo caído vários metros. Os Bombeiros Voluntários da Calheta foram chamados,...
Um despiste de uma viatura ligeira, na Estrada entre a Fajã da Ovelha e o Paul do Mar motivou a saída de quatro viaturas e de 13 elementos dos Bombeiros...
Não correu da melhor forma a estreia do Nacional na I Liga 2025/26.
Na receção deste sábado ao Gil Vicente, a contar para a 1.ª jornada, os alvinegros foram...
Um homem, de 62 anos, ficou ferido na sequência de uma agressão, no Caminho de São Martinho.
Para o local, foram acionados socorristas da Cruz Vermelha...
Uma mulher, de 80 anos, que vive sozinha, na Rua das Maravilhas, não respondia aos vizinhos que ficaram preocupados e acabaram por chamar os bombeiros...
O candidato do CDS-PP à Câmara Municipal de Câmara de Lobos, Lídio Aguiar, esteve, esta tarde, na Baía de Câmara de Lobos e aproveitou o tema da festividade...
A concelhia do Partido Socialista de Santa Cruz confirmou, após reunião realizada esta semana, a escolha de Pedro Diniz como candidato à presidência da...
Elencando alguns investimentos do Governo nesta freguesia, Nuno Maciel fez saber que através do PRODERAM foram apoiadas 25 operações num valor que ronda...
O Nacional estreia-se este sábado na I Liga 2025/26, defrontando o Gil Vicente, a partir das 15h30, no Estádio da Madeira.
Para o encontro da 1.ª jornada...