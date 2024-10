Anastácio Alves concedeu à TVI/CNN, esta noite, a primeira entrevista após ter sido condenado, em dezembro de 2023, a 6 anos e 6 meses de cadeia por quatro crimes de abuso sexual de crianças e um por um crime de atos sexuais com adolescentes, conforme o JM noticiou, aqui.

O antigo padre só assume ter praticado o ato com adolescente no ano de 2016 e referiu – em entrevista à jornalista Sandra Felgueiras – que não pretende ser absolvido, mas que apenas quer ser castigo por esse ato, não assumindo os outros quatro crimes que constam na acusação e no acórdão.

“Eu pretendo apenas que seja condenado no ato que realmente pratiquei (...). O ato que realmente aconteceu foi o de agosto de 2016”, reiterou o antigo sacerdote que enfatizou não assumir, em tudo, todos os termos da acusação, evidenciando, por outro lado, o sofrimento causado na vida da vítima a quem pediu perdão.

A jornalista da CNN pediu a Anastácio Alves a descrição do que aconteceu, ao que este respondeu que está no acórdão, o qual fala em sexo oral, conforme o JM noticiou oportunamente.

No ‘Exclusivo’ de Sandra Felgueiras, Anastácio Alves insiste não ter cometido os quatro crimes – atribuídos à época em que esta vítima era considerada criança porque tinha 14 anos – mas apenas já adolescente.